Il patto di Claudia Weber vince il Premio Friuli Storia

Leggi su udine20

(Di giovedì 1 settembre 2022) Le vicende dell’Est Europa, ormai da mesi al centro delle cronache quotidiane a causa della guerrain Ucraina, diventano protagoniste anche al. Ad aggiudicarsi la nona edizione delè infatticon Il. Stalin, Hitler e ladi un’alleanza mortale. 1939-1941, Einaudi, 2021. Un volume dedicato a uno dei più straordinari colpi di scena delladiplomatica del XX secolo: ildi non aggressione tra la Germania nazista e l’Unione Sovietica dell’agosto del 1939. Uncheebbe terribili conseguenze per l’Europa orientale e soprattutto per ebrei, polacchi e ucraini, a causa dellapolitica demografica e di reinsediamento della popolazione in base all’appartenenza etnica ...