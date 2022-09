Fulham | UFFICIALE | preso l'ex Napoli Vinicius

andreafabris96 : ?? #Fulham, UFFICIALE: tesserato #Willian ????. #PremierLeague ?????????????? ? - andreafabris96 : ?? #Fulham, UFFICIALE: dal ????? #PSG arriva Lawyn #Kurzawa ????. #PremierLeague ?????????????? #Ligue1 ????? - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Paulo #Gazzaniga è un nuovo portiere del #Girona Arriva a titolo definitivo dal #Fulham… - AroundTransfers : ?????? UFFICIALE: Layvin #Kurzawa è un nuovo giocatore del #Fulham. Il terzino sinistro francese 29enne si trasferi… - AroundTransfers : ?????? UFFICIALE: #Willian torna a Londra dopo #Chelsea e #Arsenal; è un nuovo giocatore del #Fulham. L'ala sinistr… -

Bloccata la trattativa tra Roma eper Kluivert . Gioca al nuovo Fantacampionato, il Fantadi Gazzetta, premi per oltre 270.000! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol MERCATO ...17:42: Simy al Benevento Il Benevento annuncia l'acquisto dalla Salernitana di Simeon ... 17:34 Kurzawa dal Psg alLawyn Kurzawa , da oltre un anno ai margini del progetto del Psg , si ... Fulham, UFFICIALE: dal PSG arriva Kurzawa | Mercato | Calciomercato.com Jeremie Boga resta in Serie A. Segnala Sky Sport che l’Atalanta ha respinto l’ultima offerta da parte del Leicester e anche lo stesso giocatore non era convinto della destinazione. La decisione di las ...La Serie A ha visto arrivare grandi giocatori in questa sessione di mercato, ma ci sono state anche molte trattative che non si sono realizzate per differenti motivi.