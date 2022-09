F1 | Verstappen | “Preferisco lottare con Ferrari e Leclerc C’è rispetto reciproco”

(Di giovedì 1 settembre 2022) Il pilota della Red Bull e Campione del Mondo in carica di F1, Max, ha parlato a Sky Sport sulla differenza tra la battaglia mondiale tra 2021 e 2022. Ecco le sue parole: “con laperché c’èe soprattutto conosco Charles (, ndr.) da molto tempo. E’ un bravissimo pilota e una persona con cui ci siamo scontrati molto nelle categorie inferiori, ma c’è un rapporto schietto. Ho anche una buona relazione con Mattia Binotto e Gino Rosato. Tutto diverso da Mercedes? Posso dire che con loro non mi sono mai seduto allo stesso tavolo per cenare il sabato sera”. SportFace.

Vincere è possibilissimo per l'inglese che vede con ottimismo le rimonte di Sergio e soprattutto, dalla 14esima piazza: sfruttare la scia sul Kemmel regalerà quindi la doppietta alle due ...... che forse ha sorpreso persino il suo team: Maxè stato semplicemente di un'altra ... Non voglio dire cheun secondo posto alla pole, ma è meglio che questo risultato arrivi qui ...Via radio il pilota olandese dopo aver tagliato il traguardo nel Gran Premio del Belgio ha espresso tutta la propria gioia al termine di una domenica da alieno ...Il team principal della Red Bull spiega la strategia adottata nel corso delle qualifiche del Gp di Belgio: "Vantaggio così grande sulla Ferrari Onestamente non me lo aspettavo" ...