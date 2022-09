Ex Inter: Casadei espulso con il Chelsea VIDEO (Di giovedì 1 settembre 2022) Cesare Casadei ha esordito con la squadra Under 21 del Chelsea, sconfitta per 1-0 sul campo del Sutton United in EFL Trophy. Il giovane centrocampista... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Cesareha esordito con la squadra Under 21 del, sconfitta per 1-0 sul campo del Sutton United in EFL Trophy. Il giovane centrocampista...

GoalItalia : Esordio shock per Casadei: l'ex Inter espulso alla prima col Chelsea U21 ??? - DiMarzio : .@ChelseaFC, l'allenatore #Tuchel ha parlato dell'ex Inter #Casadei e del percorso che seguirà prima di arrivare in… - sportli26181512 : Ex Inter: Casadei espulso con il Chelsea VIDEO: Cesare Casadei ha esordito con la squadra Under 21 del Chelsea, sco… - wazzaCN : @agad85 L’inter ha un capitale di prestiti in giro fatta di giovani da anni e che vedi Pinamonti e Casadei ci tengo… - ciromagliulo26 : RT @GoalItalia: Esordio shock per Casadei: l'ex Inter espulso alla prima col Chelsea U21 ??? -