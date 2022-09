Droga: blitz nel Parco Verde, presi due giovanissimi pusher (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaivano (Na) – Hanno appena 19 e 22 anni i due pusher arrestati dai carabinieri dello stazione locale tra le piazze di spaccio del Parco Verde di Caivano (Napoli). Il 19enne, è accusato, oltre che di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, anche di resistenza a pubblico ufficiale: dopo essere stato individuato, dopo una breve fuga, i militari hanno dovuto faticare non poco per bloccarlo. Nella collutazione uno dei carabinieri ha riportato un trauma toracico. Il 19enne – medicato all’ospedale San Giuliano e ora rinchiuso in carcere in attesa di giudizio – ha invece una ferita lacero contusa alla testa e qualche escoriazione. Nell’abitazione dove il giovane vendeva lo stupefacente, che è stato posto sotto sequestro, sono state trovate dosi di marijuana, di eroina, materiale per il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaivano (Na) – Hanno appena 19 e 22 anni i duearrestati dai carabinieri dello stazione locale tra le piazze di spaccio deldi Caivano (Napoli). Il 19enne, è accusato, oltre che di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, anche di resistenza a pubblico ufficiale: dopo essere stato individuato, dopo una breve fuga, i militari hanno dovuto faticare non poco per bloccarlo. Nella collutazione uno dei carabinieri ha riportato un trauma toracico. Il 19enne – medicato all’ospedale San Giuliano e ora rinchiuso in carcere in attesa di giudizio – ha invece una ferita lacero contusa alla testa e qualche escoriazione. Nell’abitazione dove il giovane vendeva lo stupefacente, che è stato posto sotto sequestro, sono state trovate dosi di marijuana, di eroina, materiale per il ...

