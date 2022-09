“Delusione totale” Sallusti resta di stucco per l' immobilismo di Draghi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 settembre 2022) Per Alessandrosenza una maggiore autonomia energetica non ci sarà mai futuro per l'Italia. La crisi dell'energia è al centro della puntata del 1 settembre di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e il direttore di Libero mostra tutta la sua insoddisfazione per come sta agendo il governo guidato da Mariodavanti all'emergenza: “Diminuiamo le ore di riscaldamento e i gradi di riscaldamento, ma non c'è nulla che riguardi l'imboccare una strada di autonomia o di maggiore autonomia energetica. La Francia l'ha fatto tranquillamente, pure la Spagna. Noi invece diciamo di tagliare un po' i consumi energetici, ma non si parla di rigassificatori, di trivellazioni o di preparare un piano per esplorare la strada del nucleare pulito. Serve qualcosa che ci garantisca il futuro, non è che il futuro ce lo garantisce il fatto ...