Dalla metro alla pulizia, Roma punta sul Giubileo (Di giovedì 1 settembre 2022) L'ennesima rinascita per Roma, "come già successo per il Giubileo del 2000", con la riqualificazione di intere aree e stazioni, nuovi parchi con affaccio sul Tevere, maggiore pulizia, più telecamere, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) L'ennesima rinascita per, "come già successo per ildel 2000", con la riqualificazione di intere aree e stazioni, nuovi parchi con affaccio sul Tevere, maggiore, più telecamere, ...

serendib_efreet : RT @Cali_Gr: Tentar non nuoce. CERCO STANZA SINGOLA A MILANO. Zona: Bicocca, Città studi, Affori o indifferente basta che sia vicina alla… - rottenmiu : ho una tote bag con un ratto con me e alla metro di piramide un topo esce dalla tana e si mette a corrermi incontro bo - AnsaRomaLazio : Dalla metro alla pulizia, Roma punta sul Giubileo. Da Chigi ok a linee guida.'E nel 2025 termovalorizzatore pronto'… - sushifreak__ : MA QUALCUNO SA QUANTO DISTA A PIEDI DALLA FERMATA SAN SIRO IPPODROMO DELLA METRO LILLA ALL’IPPODROMO - chiarishka : @its_FranP @Lidalgirl si sì è a 5’ dalla metro, credo che sia nei vauxhall pleasure garden ma non sono certa sia quello il nome del parco -