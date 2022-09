Dad contro il caro-energia? Il Governo dice no. Bianchi: “Orari non saranno soggetti ai prezzi del gas” (Di giovedì 1 settembre 2022) La scuola deve essere l'ultima" ad essere interessata da eventuali provvedimenti sui "problemi connessi al costo dell'energia". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a Radio Anch'io su Radio 1. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 settembre 2022) La scuola deve essere l'ultima" ad essere interessata da eventuali provvedimenti sui "problemi connessi al costo dell'". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizioa Radio Anch'io su Radio 1. L'articolo .

