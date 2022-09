Conti pubblici, ad agosto avanzo di 650 milioni (Di giovedì 1 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di agosto 2022 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un avanzo di 650 milioni, in peggioramento di circa 8.400 milioni rispetto al corrispondente valore di agosto 2021, che si era chiuso con un avanzo di 9.050 milioni. Lo rende noto il Mef.Al netto del versamento di 8.954 milioni da parte della UE, incassati ad agosto 2021 quale anticipazione del 13% dei contributi a fondo perduto previsti dal Recovery Fund, il saldo presenterebbe un miglioramento di circa 500 milioni. Il fabbisogno dei primi otto mesi dell'anno in corso è pari a circa 33.700 milioni, in miglioramento di circa 36.400 milioni rispetto a quello registrato nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di2022 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con undi 650, in peggioramento di circa 8.400rispetto al corrispondente valore di2021, che si era chiuso con undi 9.050. Lo rende noto il Mef.Al netto del versamento di 8.954da parte della UE, incassati ad2021 quale anticipazione del 13% dei contributi a fondo perduto previsti dal Recovery Fund, il saldo presenterebbe un miglioramento di circa 500. Il fabbisogno dei primi otto mesi dell'anno in corso è pari a circa 33.700, in miglioramento di circa 36.400rispetto a quello registrato nel ...

