Calcio | Paredes | ' volevo la Juve da tempo | è la squadra dei miei sogni'

(Di giovedì 1 settembre 2022) Torino, 1 set. - (Adnkronos) - "Sono davvero felice di essere qui allantus,indossare questa maglia da tanto. Lantus è ladei, ho sempre voluto venire qui, non ho voluto perdere questa occasione. Come ho detto aiamici e alla mia famiglia, o lao niente. Sono davvero felice di essere qui". Queste le prime parole di Leandroda giocatore bianconero. Il 28enne argentino vestirà la maglia numero 32: "È un numero che mi piace tanto, l'ho usato al Boca, all'Empoli e alla Roma", spiega l'ex Psg prima di parlare del suo rapporto con Angel Di Maria. "Abbiamo un grande rapporto di amicizia da tanti anni, non solo noi, anche le nostre famiglie e i nostri figli. Essere ...

Prime parole di Leandroin maglia bianconera. Il centrocampista argentino arrivato dal PSG si è concesso ai microfoni di Juventus TV: " Sono contento di essere qui, insieme a questo gruppo, a questa società, in ...Alla Juventus ritrova Di Maria: "Siamo grandi amici da tanto tempo, anche le nostre famiglie si frequentano" racconta. E sulla scelta del numero di maglia: "Spesso ho vestito il 32, mi piace ...JUVE PAREDES - Ufficializzato dalla Juve l'altro ieri, Leandro Paredes ha tenuto la consueta conferenza stampa di presentazione. Queste alcune ...Giornata di scarico per i bianconeri impegnati nella vittoria per 2-0 contro lo Spezia, esercitazioni in possesso e pressing per il resto del gruppo in cui c'era anche il neoarrivato dal Psg ...