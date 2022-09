Beach soccer: azzurre qualificate ai World Beach Games (Di giovedì 1 settembre 2022) L'Italia femminile è qualificata alla fase finale dei World Beach Games, mentre la nazionale maschile è ai quarti contro l'Ucraina. Per le ragazze la qualificazione è arrivata con una giornata di ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) L'Italia femminile è qualificata alla fase finale dei, mentre la nazionale maschile è ai quarti contro l'Ucraina. Per le ragazze la qualificazione è arrivata con una giornata di ...

ematr_86 : @TgrRaiSicilia @TgrRai @RaiPlay non trasmette le partite delle Nazionali di Beach Soccer in diretta, ma perchè? - Zcfnews : Nazionale Beach Soccer World Beach Games. A Catania dominio Azzurro: i ragazzi e le ragazze vincono contro Francia… - SabrinaFila : Italia-Francia 5-1 e le ragazze Italia-Rep. Ceca 6-2 ?????????? Complimenti alle nostre Nazionali Beach Soccer #ANOC… - VNSTABLEDREW : NON IO CHE NON HO CAPITO UN CAZZO E PER GUARDARMI IL BEACH SOCCER HO PERSO RICCARDO, FILIPPO E MIRKO ?????? - VNSTABLEDREW : Tutti su RTL io: Beach Soccer -