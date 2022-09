18 anni senza Denise Pipitone, l’appello di Pulizzi: “Parlate, diteci la verità, fatti non parole” (Di giovedì 1 settembre 2022) Un altro anno è passato. Un altro anno senza notizie, un altro anno carico di aspettative e di delusioni. Aspettative, per l’ennesima volta, tradite. 18 anni fa la scomparsa di Denise Pipitone. 18 anni fa un rapimento, quel sequestro che a oggi, non ha responsabili. I genitori di Denise continuano a ricordarla e oggi, 1 settembre, nell’anniversario del suo rapimento, arriva una straziante lettera di papà Pietro Pulizzi. “L’odio, la cattiveria e l’incapacità di amare di qualcuno non ci ha permesso in questi 18 anni di viverti, averti vicina, abbracciarti e coccolarti. Quest’oggi vivremo la triste ricorrenza del tuo rapimento con dolore e tanta rabbia per tutti i bocconi amari che abbiamo dovuto ingoiare in tutti questi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 settembre 2022) Un altro anno è passato. Un altro annonotizie, un altro anno carico di aspettative e di delusioni. Aspettative, per l’ennesima volta, tradite. 18fa la scomparsa di. 18fa un rapimento, quel sequestro che a oggi, non ha responsabili. I genitori dicontinuano a ricordarla e oggi, 1 settembre, nell’versario del suo rapimento, arriva una straziante lettera di papà Pietro. “L’odio, la cattiveria e l’incapacità di amare di qualcuno non ci ha permesso in questi 18di viverti, averti vicina, abbracciarti e coccolarti. Quest’oggi vivremo la triste ricorrenza del tuo rapimento con dolore e tanta rabbia per tutti i bocconi amari che abbiamo dovuto ingoiare in tutti questi ...

