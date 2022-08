White Noise, Adam Driver: “Il mio personaggio? Un uomo stressato che cerca di non sembrarlo" (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'Incontro stampa con autori e cast di White Noise, il film di apertura di Venezia 79 che ha portato alla manifestazione Noah Baumbach, Greta Gerwig, Adam Driver e Don Cheadle. White Noise ha ufficialmente aperto la settantanovesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, un'annata che si preannuncia ricca di film interessanti così come di volti noti. La pellicola di Noah Baumbach funge quindi da apripista e non si poteva compiere scelta migliore, perché nei suoi 135 minuti questo nuovo lavoro del celebre regista è in grado di giocare abilmente con il vero e l'assurdo, fondendo una quantità incredibile di generi e suggestioni in un racconto a tratti divertente e a tratti intenso. Su schermo le vicende di una tipica famiglia americana alle prese tanto col quotidiano quanto con lo … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'Incontro stampa con autori e cast di, il film di apertura di Venezia 79 che ha portato alla manifestazione Noah Baumbach, Greta Gerwig,e Don Cheadle.ha ufficialmente aperto la settantanovesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, un'annata che si preannuncia ricca di film interessanti così come di volti noti. La pellicola di Noah Baumbach funge quindi da apripista e non si poteva compiere scelta migliore, perché nei suoi 135 minuti questo nuovo lavoro del celebre regista è in grado di giocare abilmente con il vero e l'assurdo, fondendo una quantità incredibile di generi e suggestioni in un racconto a tratti divertente e a tratti intenso. Su schermo le vicende di una tipica famiglia americana alle prese tanto col quotidiano quanto con lo …

