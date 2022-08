Vuelta 2022, anche Simon Yates positivo al covid e costretto al ritiro (Di mercoledì 31 agosto 2022) E anche oggi il covid costringe un altro atleta al ritiro dalla Vuelta 2022. Si tratta di un nome importante, quello di Simon Yates, quinto in classifica generale. Il suo team, la BikeExchange, ha comunicato che il corridore ha accusato sintomi nella notte e si è sottoposto stamani al test che è poi risultato positivo. Sono già diciotto i ritiri dalla corsa spagnola a causa del covid, con un forte incremento dei casi negli ultimi giorni, SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Eoggi ilcostringe un altro atleta aldalla. Si tratta di un nome importante, quello di, quinto in classifica generale. Il suo team, la BikeExchange, ha comunicato che il corridore ha accusato sintomi nella notte e si è sottoposto stamani al test che è poi risultato. Sono già diciotto i ritiri dalla corsa spagnola a causa del, con un forte incremento dei casi negli ultimi giorni, SportFace.

