Ultime Notizie Roma del 31-08-2022 ore 11 | 10

(Di mercoledì 31 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Russia di ho interrotto le forniture di gas all’Europa attraverso il gasdotto Nord stream Lo ha reso noto & co della rete Europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas Il Gigante russo del gas gazprom aveva annunciato in precedenza allo stop di legate lavori in una stazione di compressione nel nord del Germania da quel gatto viene poi esportato in altri paesi europei è morto all’età di 91 anni Michael Gorbaciov Lo ha reso noto l’agenzia russa citando l’ospedale dove era ricoverato era malato da tempo ultimo leader sovietico fu insignito nel 1990 del Nobel per la pace per il ruolo di primo piano i miei cambiamenti radicali e relazioni tra est e ovest anche i positivi al covid e per questo impara Tenna potranno votare il 25 settembre il ministro della Salute ...