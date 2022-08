Traffico Roma del 31-08-2022 ore 09:00 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione Buongiorno Non ci sono particolari novità andata allora Traffico di quanto sostenuto ma senza grossi problemi sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare ancora Code in carreggiata interna dalla Romania fino all’uscita Ardeatina in direzione quindi Pontina ripercussioni sulla diramazione Roma sud con le code segnalate tra Torrenova il raccordo mio corrente Nord sulla Cassia Veientana Ci sono code tra Castel de’ ceveri e il raccordo anulare In quest’ultima direzione in questo tratto lo ricordiamo si transita su carreggiata ridotta per lavori sulla via Cassia code per Traffico penso tra la Storta la Giustiniana tutta la turbina della Roma L’Aquila rallentamenti con code da fortuna c’è una tangenziale est in tangenziale rallentamenti tra la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 agosto 2022) Luceverdetrovati dalla redazione Buongiorno Non ci sono particolari novità andata alloradi quanto sostenuto ma senza grossi problemi sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare ancora Code in carreggiata interna dallania fino all’uscita Ardeatina in direzione quindi Pontina ripercussioni sulla diramazionesud con le code segnalate tra Torrenova il raccordo mio corrente Nord sulla Cassia Veientana Ci sono code tra Castel de’ ceveri e il raccordo anulare In quest’ultima direzione in questo tratto lo ricordiamo si transita su carreggiata ridotta per lavori sulla via Cassia code perpenso tra la Storta la Giustiniana tutta la turbina dellaL’Aquila rallentamenti con code da fortuna c’è una tangenziale est in tangenziale rallentamenti tra la ...

