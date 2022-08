Spalletti a sorpresa: “Abbiamo fatto una buona gara”, poi la risposta sul turnover! (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mister Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn durante il post-partita che ha visto il suo Napoli affrontare il Lecce di Marco Baroni, di seguito le sue dichiarazioni: Come analizza questa partita? “Bisogna giocare con più pulizia e qualità, Abbiamo forzato troppo ma Abbiamo fatto complessivamente una buona gara” Cosa non ti ha convinto nel primo tempo? “Nel primo tempo la palla girava lenta, i passaggi morivano per strada e non si riusciva ad entrare con qualità perché nella fase di costruzione non eravamo così rapidi” Chi ti ha dato qualcosa in più dei 6 cambi e qualcuno che non ti ha soddisfatto? “Bisogna dare minutaggio un po’ a tutti, faccio i cambi perché ho una rosa di livello, ho tentato di avere più forza offensiva con Raspadori, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mister Lucianoè intervenuto ai microfoni di Dazn durante il post-partita che ha visto il suo Napoli affrontare il Lecce di Marco Baroni, di seguito le sue dichiarazioni: Come analizza questa partita? “Bisogna giocare con più pulizia e qualità,forzato troppo macomplessivamente una” Cosa non ti ha convinto nel primo tempo? “Nel primo tempo la palla girava lenta, i passaggi morivano per strada e non si riusciva ad entrare con qualità perché nella fase di costruzione non eravamo così rapidi” Chi ti ha dato qualcosa in più dei 6 cambi e qualcuno che non ti ha soddis? “Bisogna dare minutaggio un po’ a tutti, faccio i cambi perché ho una rosa di livello, ho tentato di avere più forza offensiva con Raspadori, ...

