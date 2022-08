Sirene inglesi per un esterno dell’Atalanta: l’indiscrezione (Di mercoledì 31 agosto 2022) La partenza positiva in campionato da parte dell’Atalanta ha dato fiducia e consapevolezza a Gasperini e ai suoi ragazzi nonostante, a detta dell’allenatore di Grugliasco, manchi ancora qualche acquisto per poter sistemare alcuni ruoli della rosa, ma nelle ultime ore si sta parlando di un’eventuale cessione di un giocatore nerazzurro. Boga Atalanta Leicester City I giornalisti Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio riportano un interessamento da parte del Leicester City per Jeremie Boga, il quale andrebbe a sostituire Dennis Praet che sarebbe molto vicino al ritorno in Italia nel club granata di Urbano Cairo. Al momento l’Atalanta non ha dato risposte negative o positive, ma nelle prossime ore lo scenario potrebbe cambiare drasticamente. Calogero Andrea Bellavia Leggi su rompipallone (Di mercoledì 31 agosto 2022) La partenza positiva in campionato da parteha dato fiducia e consapevolezza a Gasperini e ai suoi ragazzi nonostante, a detta dell’allenatore di Grugliasco, manchi ancora qualche acquisto per poter sistemare alcuni ruoli della rosa, ma nelle ultime ore si sta parlando di un’eventuale cessione di un giocatore nerazzurro. Boga Atalanta Leicester City I giornalisti Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio riportano un interessamento da parte del Leicester City per Jeremie Boga, il quale andrebbe a sostituire Dennis Praet che sarebbe molto vicino al ritorno in Italia nel club granata di Urbano Cairo. Al momento l’Atalanta non ha dato risposte negative o positive, ma nelle prossime ore lo scenario potrebbe cambiare drasticamente. Calogero Andrea Bellavia

