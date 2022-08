Scava in giardino e trova lo scheletro di un dinosauro. Gli esperti: "Potrebbe essere l'esemplare più grande del mondo" (Di mercoledì 31 agosto 2022) I resti di un dinosauro sono stati ritrovati nel cortile di una casa privata. E accaduto a Monte Agudo, a Pombal, in Portogallo. Stando alle prime ipotesi dei paleontologi dell'Università di Lisbona ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) I resti di unsono stati riti nel cortile di una casa privata. E accaduto a Monte Agudo, a Pombal, in Portogallo. Stando alle prime ipotesi dei paleontologi dell'Università di Lisbona ...

