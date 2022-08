Sanità nei programmi elettorali, Carretta: “Piano per recupero delle liste d’attesa e più equilibrio pubblico-privato” (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Sulla Sanità serve un confronto trasparente”. Così il dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, aveva lanciato tramite Bergamonews un appello alle forze politiche, affinché iniziassero ad affrontare in modo serio, concreto e consapevole le problematiche in materia sanitaria, in vista dell’appuntamento elettorale del 25 settembre. Un invito che non è caduto nel vuoto e che ha già avuto un effetto concreto: l’onorevole bergamasca del Partito Democratico Elena Carnevali aveva replicato a stretto giro di posta, illustrando priorità ed obiettivi dello schieramento che rappresenta. Ora il dibattito si arricchisce di una nuova voce, quella del consigliere regionale bergamasco Niccolò Carretta, candidato alla Camera nel Collegio di Bergamo e Valli per la Lista “L’Italia sul Serio”, che ha voluto delineare le proposte sanitarie ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Sullaserve un confronto trasparente”. Così il dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, aveva lanciato tramite Bergamonews un appello alle forze politiche, affinché iniziassero ad affrontare in modo serio, concreto e consapevole le problematiche in materia sanitaria, in vista dell’appuntamento elettorale del 25 settembre. Un invito che non è caduto nel vuoto e che ha già avuto un effetto concreto: l’onorevole bergamasca del Partito Democratico Elena Carnevali aveva replicato a stretto giro di posta, illustrando priorità ed obiettivi dello schieramento che rappresenta. Ora il dibattito si arricchisce di una nuova voce, quella del consigliere regionale bergamasco Niccolò, candidato alla Camera nel Collegio di Bergamo e Valli per la Lista “L’Italia sul Serio”, che ha voluto delineare le proposte sanitarie ...

