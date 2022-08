Sampdoria, Conte vota Winks: «Ottimo colpo per i blucerchiati, è davvero bravo» (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’allenatore del Tottenham Conte ha elogiato le qualità di Winks, nuovo centrocampista della Sampdoria Antonio Conte, allenatore del Tottenham, in conferenza stampa ha elogiato le qualità di Winks fresco di passaggio alla Sampdoria. LE PAROLE – «Parliamo di un giocatore davvero bravo. La scorsa stagione ha giocato con noi, e bene. Il suo obiettivo era quello di giocare con più continuità. Penso che per lui e per la Sampdoria sia una buona occasione, è un Ottimo acquisto. Sono sicuro che farà bene. Ha voluto provare una sfida diversa e il club lo ha acContentato». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’allenatore del Tottenhamha elogiato le qualità di, nuovo centrocampista dellaAntonio, allenatore del Tottenham, in conferenza stampa ha elogiato le qualità difresco di passaggio alla. LE PAROLE – «Parliamo di un giocatore. La scorsa stagione ha giocato con noi, e bene. Il suo obiettivo era quello di giocare con più continuità. Penso che per lui e per lasia una buona occasione, è unacquisto. Sono sicuro che farà bene. Ha voluto provare una sfida diversa e il club lo ha acntato». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

SampNews24 : #Tottenham, #Conte esalta #Winks: «Ottimo acquisto per la #Sampdoria. È davvero bravo» - micos56 : @juventusfcen che squadrone la Sampdoria! Domina con la Juve e ne prende quattro dalla Salernitana! Ergo: Juve fall… - OdeonZ__ : Samp, Winks ha detto sì: da Conte a Giampaolo per far tornare grandi i blucerchiati - serieAnews_com : #Sampdoria, tutto fatto per #Winks: l'inglese arriva dal #Tottenham in prestito secco. #Fagioli resta nel mirino ??… -