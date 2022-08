Riforma pensioni, ultime Fornero vs Salvini: ‘dice bugie e in tanti ci credono’ (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non ci pensa due volte la Professoressa Elsa Fornero ad esprimersi sul leader della Lega Matteo Salvini che da sempre l’ha attaccata per la legge che porta il suo nome facendo spesso demagogia e campagna elettorale proprio usando come leva la rigidità della Riforma Monti-Fornero. E manco a dirlo Salvini é tornato ad attaccare Elsa Fornero per una frase che aveva detto nei giorni scorsi, scagliandosi apertamente contro la professoressa, la dichiarazione in questione, su cui Salvini é ripartito con motto ‘superiamo la Fornero‘ é: ‘Gli anziani devono lavorare un pò di più‘. Se la si scorpora dal contesto dell’intervista che la Professoressa ha rilasciato su Rete4 facile attaccare una frase così per Salvini in un momento caldo come quello ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non ci pensa due volte la Professoressa Elsaad esprimersi sul leader della Lega Matteoche da sempre l’ha attaccata per la legge che porta il suo nome facendo spesso demagogia e campagna elettorale proprio usando come leva la rigidità dellaMonti-. E manco a dirloé tornato ad attaccare Elsaper una frase che aveva detto nei giorni scorsi, scagliandosi apertamente contro la professoressa, la dichiarazione in questione, su cuié ripartito con motto ‘superiamo la‘ é: ‘Gli anziani devono lavorare un pò di più‘. Se la si scorpora dal contesto dell’intervista che la Professoressa ha rilasciato su Rete4 facile attaccare una frase così perin un momento caldo come quello ...

