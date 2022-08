Malato di Sla e immobile a letto | non può ottenere lo Spid | Deve venire lui

sonperplessa : @SimonettaChi La sla ha varie forme, alcune (difficile crederlo) più terribili di altre. Un altro malato del paesel… - lapollonio : Dal 25 settembre l'#Italia sarà quel paese meraviglioso dove un malato oncologico verrà curato con il padel, la leu… - r_casale : @EugenioCardi @Miti_Vigliero Ma sì, ha ragione perché spendere danaro per garantire a un malato oncologico delle cu… - TgrRaiVeneto : Campo San Martino. Marco Mimo lotta contro la malattia assistito dalla moglie Elena, che ha rinunciato alla carica… - FMMOSCAZZARO : #PaoloPalumbo. Il più giovane malato di #Sla di tutta Europa. 2020 'I limiti sono solo dentro di noi.Ricordate che… -

commenta Antonio Brocani, cuoco 61enne di Jesi (Ancona)diormai da undici anni e da dieci completamente allettato e tracheotomizzato, lotta ogni giorno contro la malattia e nell'ultimo periodo anche contro la burocrazia. Ne è testimone la ..."I medici parlavano in corridoio e ho sentito la parola. Lì ho pensato che volessi non essere ... però la mancanza di sonno, lo stress e il caldo sono i peggiori nemici per chi èdi sclerosi ... Malato di Sla e immobile a letto, niente Spid: "Deve venire lui" Antonio Brocani lotta da 11 anni contro la malattia. La moglie: "Non mi danno la possibilità di utilizzare la procura in quanto la stessa non può sostituire l'identificazione del soggetto" ...Ancona: Antonio Brocani è attaccato a un respiratore da 10 anni, la moglie ha la procura per firmare tutti gli atti "Abbiamo incontrato un muro, il mio ruolo non sostituisce l’identificazione di Anton ...