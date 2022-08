Live Napoli-Lecce 1-0: Assist di Politano, Elmas va in gol! (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il turnover per riprendere la vetta: come previsto, Spalletti cambia il Napoli contro il Lecce: sei volti nuovi per rispondere alla Roma. Gli azzurri cominciano arrembanti, cercando di... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il turnover per riprendere la vetta: come previsto, Spalletti cambia ilcontro il: sei volti nuovi per rispondere alla Roma. Gli azzurri cominciano arrembanti, cercando di...

sscnapoli : Segui #NapoliJuveStabia sulla nostra pagina Facebook! ?? - internewsit : LIVE Serie A - Lecce, clamoroso errore! Napoli avanti subito dopo - - zazoomblog : LIVE – Napoli 0-0 Lecce: è iniziato il match! - #Napoli #Lecce: #iniziato #match! - internewsit : LIVE Serie A - Juventus-Spezia, gol annullato a Gyasi. Napoli 0-0 - - ufc279i : RT @nba_livees: Empoli vs Hellas Verona Sampdoria vs Lazio Udinese vs Fiorentina Juventus vs Spezia Napoli vs Lecce Live Now:: https://t.c… -