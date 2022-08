LIVE Musetti-Goffin 3-6 7-5 6-4 1-4, US Open 2022 in DIRETTA: il belga rimane avanti (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALTMEIER (3° MATCH DALLE 17.00) 30-30 Lungo il dritto di Goffin. 15-30 Lorenzo non riesce a tenere lo smash di Goffin in campo. GAME Goffin, 1-4. Break confermato per il belga. 40-15 Il belga copre il passante di Musetti. 30-15 Goffin si apre il campo con lo slice 15-15 Musetti spiazzato: andato a coprire il lungolinea, stavolta Goffin cerca il piazzato. 0-15 Largo il dritto di Goffin. GAME Musetti, 1-3. Si sblocca Lorenzo. AD-40 Vantaggio interno grazie a una gran spinta di dritto. 40-40 Serve and volley di seconda di Lorenzo, il piano riesce. Parità. 40-AD Palla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-ALTMEIER (3° MATCH DALLE 17.00) 30-30 Lungo il dritto di. 15-30 Lorenzo non riesce a tenere lo smash diin campo. GAME, 1-4. Break confermato per il. 40-15 Ilcopre il passante di. 30-15si apre il campo con lo slice 15-15spiazzato: andato a coprire il lungolinea, stavoltacerca il piazzato. 0-15 Largo il dritto di. GAME, 1-3. Si sblocca Lorenzo. AD-40 Vantaggio interno grazie a una gran spinta di dritto. 40-40 Serve and volley di seconda di Lorenzo, il piano riesce. Parità. 40-AD Palla ...

