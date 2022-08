LIVE Berrettini-Grenier 1-2, US Open 2022 in DIRETTA: break del francese nel terzo game (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-KEYS (2° MATCH DALLE 17.00) 30-15 Ace di seconda di Grenier. 15-15 Secondo doppio fallo di Grenier. 15-0 Gran prima esterna a tre quarti di velocità, ma perfida per traiettoria, giocata da Grenier. 1-2 break Grenier, di nuovo il dritto tradisce appena in larghezza Berrettini che perde la battuta. 15-40 Due palle break Grenier, gran risposta sulla seconda di Berrettini. 15-30 terzo dritto largo di Berrettini, stavolta in avanzamento. 15-15 Altro dritto di Berrettini che finisce appena largo dopo la costruzione del punto. 15-0 Larga la risposta di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-KEYS (2° MATCH DALLE 17.00) 30-15 Ace di seconda di. 15-15 Secondo doppio fallo di. 15-0 Gran prima esterna a tre quarti di velocità, ma perfida per traiettoria, giocata da. 1-2, di nuovo il dritto tradisce appena in larghezzache perde la battuta. 15-40 Due palle, gran risposta sulla seconda di. 15-30dritto largo di, stavolta in avanzamento. 15-15 Altro dritto diche finisce appena largo dopo la costruzione del punto. 15-0 Larga la risposta di ...

