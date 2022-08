Lautaro bomber: supera Facchetti come numero di gol nell'Inter (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'argentino Lautaro Martinez sempre di più nella storia dell' Inter . Ieri, contro la Cremonese , ha segnato il terzo gol in campionato dopo quello con la Lazio e l'altro con lo Spezia. Ma soprattutto,... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'argentinoMartinez sempre di piùa storia dell'. Ieri, contro la Cremonese , ha segnato il terzo gol in campionato dopo quello con la Lazio e l'altro con lo Spezia. Ma soprattutto,...

MassiDL273 : vedo che il gol di #Lautaro di ieri è passato sotto traccia quando invece è l'esempio lampante di cosa debba essere… - ilpodsport : #Calcio Lautaro bomber: supera Facchetti come numero di gol nell'Inter #ilpodsport - sportli26181512 : #Lautaro bomber: supera #Facchetti come numero di gol nell'Inter: L'argentino è andato a segno in 10 delle ultime 1… - HenryHill90 : @MatteScm Guarda che lautaro è un bomber. - SfrenzyChannel : Il Toro c’è… Sull’asse Barella-Lautaro in contropiede. Gaaallllll. Bomber! #InterCremonese 3-0. #Amala -