Ita | la cordata franco-americana batte Lutfhansa | al via la trattativa

Per la compagnia aerea di bandiera Ita, erede di Alitalia, il Governo Draghi ha scelto il consorzio franco-americano Certares-Delta-Air France. Stop alla cordata tedesca di Lufthansa-MSC. L'annuncio è arrivato oggi 31 agosto. Il ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) ha fatto sapere che comincia un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management LLC (un fondo d'investimento Usa), Delta Airlines Inc. e Air France-KLM. È quindi probabile che, al termine delle trattative, la maggioranza delle azioni di Ita passi nelle mani della cordata franco-americana, finora data per sfavorita rispetto a Lufthansa-MSC. Foto AnsaIta, lo Stato rimarrà Il Governo ritiene l'offerta di Delta-Air France più rispondente agli obiettivi fissati da un apposito decreto. Alla conclusione del negoziato ...

