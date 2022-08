I Sonorotrad di scena a Caggiano

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 31 agosto 2022) di Monica De Santis Sonoratrad è una realtà che da molti anni condivide, oltre che una salda amicizia dei suoi componenti di straordinaria estrazione musicale, una forte passione per la musica popolare. Composto da Pietro Pisano, Rocco Zambrano, Salvatore de Vivo e Catello Gargiulo, il gruppo sarà protagonista, questa sera, nell’ambito del progetto Campagna Amica, in collaborazione con i “Concerti d’estate di Villa Guariglia in tour” presso l’azienda olivicola biologica Abbamonte, in località Mattina di?.?Si tratta della terza tappa di questo progetto, dopo quella di Giovi alla Tenuta dei Normanni con il quartetto di Marco Zurzolo, e quella dii Aquara nell’azienda agricola di Cinzia Maucione con i?Musicastoria, che vuole coniugare la musica con la buona cucina e con i prodotti della nostra terra. Un progetto che sta riscuotendo molti consensi da parte del ...