I pensieri positivi aiutano davvero a vivere più a lungo?

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Facciamo subito un esercizio di riflessione sul tema dell'invecchiamento: pensa a una persona anziana che, ad esempio, potrebbe avere la stessa età dei tuoi nonni, poi elenca le prime cinque parole o frasi che ti vengono in mente. Ora analizza la lista appena compilata. Le tue parole sono di segno positivo o negativo? Questo è un esercizio che la dottoressa Becca Levy fa completare ai suoi studenti al primo giorno del corso di Health and Aging, Salute e Invecchiamento tenuto a Yale, dove svolge l'attività di professoressa in materia di Sanità pubblica e psicologia ed è diventata una delle principali ricercatrici sull'invecchiamento degli Stati Uniti. Le risposte dei suoi studenti spaziano da «rimbambito» e «testardo» a «camminatore» e «dolce». La maggior parte delle definizioni, soprattutto le prime, tendono a essere negative. Secondo quanto sostiene la professoressa nel suo nuovo libro ...