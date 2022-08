Gorbaciov non era un politico: si comportò da essere umano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Premessa: ciò che segue ignora deliberatamente la grande politica tracciata dall’uomo che ha ridisegnato la mappa del mondo. Mikhail Gorbaciov (secondo il parere di molti storici contemporanei) è stato un riformatore eccezionale ma anche ostinatamente l’ultimo dei sovietici. Voleva una Unione Sovietica libera e democratica. Con la perestroijka (ossia ricostruzione) cercò di rivitalizzare la macchina arrugginita del socialismo reale, rianimare l’apparato incancrenito del Partito, salvare il sistema e non distruggerlo come invece avvenne. L’altra frontiera che superò fu quella della glasnost (trasparenza). Con la perestroijka, i due pilastri della filosofia politica di Gorbaciov, il sogno cioè di realizzare un socialismo dal volto umano e il rispetto della legge, come scrisse nelle sue Memorie: pensava che la società sovietica, una volta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Premessa: ciò che segue ignora deliberatamente la grande politica tracciata dall’uomo che ha ridisegnato la mappa del mondo. Mikhail(secondo il parere di molti storici contemporanei) è stato un riformatore eccezionale ma anche ostinatamente l’ultimo dei sovietici. Voleva una Unione Sovietica libera e democratica. Con la perestroijka (ossia ricostruzione) cercò di rivitalizzare la macchina arrugginita del socialismo reale, rianimare l’apparato incancrenito del Partito, salvare il sistema e non distruggerlo come invece avvenne. L’altra frontiera che superò fu quella della glasnost (trasparenza). Con la perestroijka, i due pilastri della filosofia politica di, il sogno cioè di realizzare un socialismo dal voltoe il rispetto della legge, come scrisse nelle sue Memorie: pensava che la società sovietica, una volta ...

