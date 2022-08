(Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Esprimo tutto il mio cordoglio per la morte di Mikhail, pilastro della nostra storia recente edifondamentali di. Bisogna difendere la sua importantissima eredità e continuare a credere in un mondo di pace e apertura". Così il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di

TeleIschia

Conte ha cercato un suo spazio di autonomia da giocare contro Di, scatenando una tempesta nel ... secondo il filosofo, che come i russi non vogliono un'Europa unita e forte: "Solola ...Con Letta, Di, Calenda, qualche governatore della Lega, magari Renzi e Sala. A quel punto ... Solola teorizzava. Ma in Russia la sua linea politica è sempre stata largamente minoritaria". Gorbaciov: Di Maio, 'protagonista scelte democrazia e libertà' Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Esprimo tutto il mio cordoglio per la morte di Mikhail Gorbaciov, pilastro della nostra storia recente e protagonista di scelte fondamentali di democrazia e libertà. Bisog ...Chi gestisce il debito pubblico sa che se si continuano a chiedere sempre più soldi in prestito, gli investitori a loro volta chiederanno interessi più alti. Ci sono Stati che possono permettersi di s ...