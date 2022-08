Formazioni ufficiali Napoli Lecce | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ledimatch valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Olivera; Anguissa, Ndombele; Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen. All.: Luciano Spalletti.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Helgason, Hjulmand, Askildsen; Banda, Colombo, Di Francesco.. All.: Marco Baroni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali del match tra #Empoli e #Verona - DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di #Napoli e #Lecce - Paroladeltifoso : Serie A – Le formazioni ufficiali di Juventus-Spezia - Spezia_1906 : ???? #Holm alla prima da titolare, #Gyasi partner di #Nzola ?? Confermato l'esordio di #Gatti ?? Formazioni e cronaca d… - CalcioPillole : #JuventusSpezia e #NapoliLecce, le formazioni ufficiali dei match delle 20.45. -

Commenta per primo Juventus (4 - 3 - 3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean. Spezia: in attesaLE: Juventus (4 - 3 - 3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean. Spezia: in attesa DOPO LA PARTITA RESTA SU ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Le formazioni ufficiali di Napoli-Lecce, partita valida per la 4/a giornata del campionato di Serie A: dove vedere il match in tv e streaming ...