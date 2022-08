EMA, al via valutazione vaccino bivalente Pfizer (Di mercoledì 31 agosto 2022) E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute stando al quale sono ... fbds.async = true; fbds.src="http://connect.facebook.net/en US/fbds.js"; var s = document. Leggi su stranotizie (Di mercoledì 31 agosto 2022) E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute stando al quale sono ... fbds.async = true; fbds.src="http://connect.facebook.net/en US/fbds.js"; var s = document.

infoitsalute : Covid: Ema, al via valutazione vaccino bivalente Pfizer contro Omicron 4-5 - ema_nuele23 : RT @IStalinisti: Non voglio essere troppo ottimista, ma se per tenere Skriniar, Barella, Toro e Bastoni devo dar via #Gosens sostituendolo… - BresciaOggiIT : Nuovi vaccini per il Covid, atteso l'ok di Ema e Aifa A breve il via libera alle versioni aggiornate contro la vari… - infoitsalute : EMA, al via valutazione vaccino bivalente Pfizer - Economia e Finanza - infoitsalute : EMA, al via valutazione vaccino bivalente Pfizer -