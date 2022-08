Dentifricio, non buttare quel tubetto | È incredibile quello che puoi fare: 1000 usi in 1 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Dentifricio potrebbe avere mille usi: non usarlo solamente per lavarti i denti e ti aiuterà con i problemi domestici Dentifricio utilizzi (Pixabay)Spesso non siamo del tutto consapevoli del fatto che alcuni prodotti che utilizziamo in cucina o per la nostra igiene personale potrebbero avere in realtà tanti altri utilizzi. Ad esempio, l’aceto, non serve soltanto per preparare ed arricchire ricette, ma può diventare un alleato per le pulizie generali, così come anche il bicarbonato! Pochi inoltre sanno, invece, che il Dentifricio per pulire i denti ha degli usi alternativi molto interessanti per la casa. La sua capacità abrasiva in grado di eliminare la placca, è capace di togliere lo sporco anche su diverse superfici. Può essere infatti utilizzato sia su se stessi (con accortezze) che nelle pulizie di casa, ma vediamo nello specifico ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilpotrebbe avere mille usi: non usarlo solamente per lavarti i denti e ti aiuterà con i problemi domesticiutilizzi (Pixabay)Spesso non siamo del tutto consapevoli del fatto che alcuni prodotti che utilizziamo in cucina o per la nostra igiene personale potrebbero avere in realtà tanti altri utilizzi. Ad esempio, l’aceto, non serve soltanto per preparare ed arricchire ricette, ma può diventare un alleato per le pulizie generali, così come anche il bicarbonato! Pochi inoltre sanno, invece, che ilper pulire i denti ha degli usi alternativi molto interessanti per la casa. La sua capacità abrasiva in grado di eliminare la placca, è capace di togliere lo sporco anche su diverse superfici. Può essere infatti utilizzato sia su se stessi (con accortezze) che nelle pulizie di casa, ma vediamo nello specifico ...

