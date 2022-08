Classifica marcatori Serie A 2022-2023: i goleador del campionato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ciro Immobile, con 27 gol, ha vinto la Classifica marcatori della Serie A 2021-2022. Ecco la Classifica 'LIVE' della stagione 2022-2023 Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ciro Immobile, con 27 gol, ha vinto ladellaA 2021-. Ecco la'LIVE' della stagione

gippu1 : Per la PRIMA volta nella storia della #SerieA, dopo tre giornate in classifica marcatori non c'è nessun italiano ch… - zazoomblog : Serie B 2022-2023: risultati e classifica aggiornata tutti i marcatori - #Serie #2022-2023: #risultati - gippu1 : Il primo giocatore italiano della #SerieA 2022-23 ad arrivare a quota 2 in classifica marcatori, dopo quattro giorn… - ErGeometra : RT @marifcinter: La forza dominante delle inglesi è diventata ormai superiore anche a quella che aveva il calcio italiano negli anni '90, q… - Cami71Michele : @Pistogolblasta2 Ragazzi avete visto la classifica marcatori dello scorso anno? Pensate alla nazionale. Cominciare… -