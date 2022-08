Classifica canzoni del momento Agosto 2022: hit parade top 20 (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Pink Venom” conquista la vetta della Classifica di musica internazionale per il mese di Agosto. Sul podio anche Chris Brown con WizKid e i BTS con Benny Blanco e Snoop Doog Lo scorso 19 Agosto è uscito il nuovo singolo delle Blackpink “Pink Venom“. Un vero e proprio ciclone con oltre 230 milioni di visualizzazioni solo considerando il videoclip su YouTube. Un ritorno per le regine del K-Pop che restano al momento le più in voga nel mercato musicale. Lisa, Jisoo, Jennie e Rosé sono prossime alla pubblicazione del loro secondo album in studio dal titolo “Born Pink” in uscita il 16 settembre. A questo sarà collegato anche il world tour al via da Seoul quindi diverse tappe negli Stati Uniti prima di arrivare in Europa con date a Londra, Barcellona, Colonia, Parigi, Berlino, Amsterdam e gran finale in Asia, Arabia ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Pink Venom” conquista la vetta delladi musica internazionale per il mese di. Sul podio anche Chris Brown con WizKid e i BTS con Benny Blanco e Snoop Doog Lo scorso 19è uscito il nuovo singolo delle Blackpink “Pink Venom“. Un vero e proprio ciclone con oltre 230 milioni di visualizzazioni solo considerando il videoclip su YouTube. Un ritorno per le regine del K-Pop che restano alle più in voga nel mercato musicale. Lisa, Jisoo, Jennie e Rosé sono prossime alla pubblicazione del loro secondo album in studio dal titolo “Born Pink” in uscita il 16 settembre. A questo sarà collegato anche il world tour al via da Seoul quindi diverse tappe negli Stati Uniti prima di arrivare in Europa con date a Londra, Barcellona, Colonia, Parigi, Berlino, Amsterdam e gran finale in Asia, Arabia ...

