Ciclismo | Simon Yates positivo al COVID-19 Il britannico lascia la Vuelta

(Di mercoledì 31 agosto 2022)è stato costretto ad abbandonare l’edizione 2022 dellaa España. Ilsaluta il gruppo dopo l’esitodi un test al-19 che ha preceduto il via dell’11ma tappa, impegno di 191,2 chilometri previsto da ElPozo Alimentaciòn (Alhama de Murchia) a Cabo de Gata. Il numero uno della Team-BikeExchange-Jayco si trovava al quinto posto della graduatoria generale con 4 minuti e 50 secondi di ritardo dal belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team), attualmente leader con 2 minuti e 41 di scarto sullo sloveno Primož Rogli? (Jumbo-Visma). Il 30enne inglese ha lamentato dei lievi sintomi durante la notte prima di risultaread un tampone che è stato effettuato questa mattina. La squadra ha comunicato la decisione ai media ...

