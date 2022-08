Calciomercato | Balotelli ad un passo dalla firma con il Sion

AAtekk87 : Accordo quasi giunto a conclusione quello tra Mario #Balotelli e la squadra svizzera dell' FC #sion. L'attaccante i… - STnews365 : Balotelli ad un passo dal Sion. Supermario lascia la Turchia dopo la lite con Montella #Calcio… - SportRepubblica : Calciomercato, le ultime news di oggi: Gosens al Leverkusen, oggi si chiude. Balotelli al Sion. Piatek è della Sale… - MdEroi : RT @enzolampard: Nuova squadra per Mario #Balotelli, si trasferisce al #Sion nella lega Svizzera, lascia l'#AdanaDemirspor, operazione da 2… - Eurosport_IT : Balotelli lascia la Turchia, giocherà per il Sion ????? #Balotelli | #Sion | #Svizzera | #Calcio -

, dopo aver vestito le maglie, tra le altre, di Inter, Milan e Manchester City, è reduce dall'esperienza in Turchia con l'Adana Demirspor di Montella, con cui nei giorni scorsi ha avuto un ...Punti chiave 10:06 Salernitana, ecco Piatek 09:28al SionL'attaccante italiano dovrebbe accordarsi con gli svizzeri fino al 2025 ROMA (ITALPRESS) - Mario Balotelli è ormai ad un passo dal Sion.Nuova avventura per Mario Balotelli, che è pronto a salutare l'Adana Demirspor per trasferirsi in Svizzera, e più precisamente al Sion.