Balotelli cambia aria dopo la lite con Montella: addio Turchia, giocherà nel Sion (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mario Balotelli lascia la Turchia dopo la lite con il suo allenatore Vincenzo Montella , reo di non avergli dato abbastanza fiducia dopo l'arrivo del russo Dzyuba , e nonostante i tanti gol segnati l'... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mariolascia lalacon il suo allenatore Vincenzo, reo di non avergli dato abbastanza fiducial'arrivo del russo Dzyuba , e nonostante i tanti gol segnati l'...

