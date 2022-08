Anna Dan | chi è la moglie di Gianni Morandi | “Un vero colpo di fulmine per entrambi”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Gli amori più importanti nella vita disono stati certamente due: Laura Efrikian, mamma dei suoi figli più grandi, Marie Marco, eDan, da cui ha invece avuto Pietro, che oggi ha 24 anni. Il cantante originario di Monghidoro e lasi sono sposati nel 2004, dopo un fidanzato durato ben dieci anni. Il loro primo incontro è avvenuto proprio nel paese dell’interprete di “Fatti mandare dalla mamma”, in occasione di una partita di calcio a cui erano presenti Perè stato undi, come ha raccontato l’artista sul suo profilo Facebook: “Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità – ha scritto -. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente ...

haloxserr : @anna_tpwk_ dan wootton, un giornalista di merda che fece quell'intervista a louis famosa OBVIOUSLY hahaha e sto st… -

Il Sussidiario.net

Il giovane(Jason - Shane Scott) deve momentaneamente trasferirsi a New York per motivi di lavoro. Prima di partire contatta Kristen (Marie Dobbins) una bella ragazza bionda che si spaccia ..., moglie Gianni Morandi/ Lui: "colpito dai suoi occhi e dalla personalità" Alfa: 'Macklemore è un artista americano che ammiro tanto' Alfa parlando della sua musica e dei vari singoli ... Anna Dan, moglie Gianni Morandi/ Lui: 'colpito dai suoi occhi e dalla personalità' Anna Dan è la moglie di Gianni Morandi. La coppia ha recentemente celebrato 28 anni d'amore. Il cantante: "rimasi colpito dai suoi occhi" ...Mercoledì 31 agosto 2022, alle 21:20 su Raidue, va in onda il film-tv Mai fidarsi di una bionda, andato in onda negli Stati Uniti su Lifetime nel 2020 con il titolo “The Wrong Housesitter”, pellicola ...