Verso Napoli-Lecce: la decisione di Spalletti fa sorridere gli azzurri (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo il pareggio con la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi per la terza giornata di Serie A, il Napoli si prepara ad accogliere il Lecce al Diego Armando Maradona mercoledì 31 agosto alle 20:45. La squadra di Spalletti è a quota sette punti con il gruppetto di vertice classifica, composto da Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma. Dopo le due straripanti vittorie con Verona e Monza, con rispettivamente cinque e quattro gol segnati, gli azzurri hanno portato a casa un secco 0-0 con la formazione di Vincenzo Italiano. Nonostante l'assegnazione di un punto per parte, però, la nota positiva è la seconda porta inviolata realizzata dal Napoli in tre gare. FOTO: SSC Napoli, Allenamento La notizia sull'allenamento La squadra di Luciano Spalletti, dopo essere ...

