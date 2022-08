Valencia CF: Accordo chiuso: giocava per il PSG (Di martedì 30 agosto 2022) 2022-08-30 16:44:43 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Carlos Soler parte per il PSG. Il Valencia non ha esitato ad accettare l’offerta del campione di Francia 18 milioni più tre di variabilicome rivelato Fabrizio Romano, e il giocatore lascia il club dove è cresciuto firmando un contratto quinquennale. Il Valencia sapeva da più di una settimana, lo ha pubblicato MARCA il 26 agosto, che la squadra francese era alla ricerca di una delle sue stelle. Alla fine l’Accordo, a discapito dell’ufficialità, è stato chiuso e Soler piace Gonalo Guedes, Lascia il club a due giorni dalla fine della finestra di mercato estiva. Il giocatore ha terminato il contratto la prossima stagione e dopo otto mesi senza ricevere notizie dal club per aumentare l’offerta di rinnovo,Ieri ha avuto un incontro ... Leggi su justcalcio (Di martedì 30 agosto 2022) 2022-08-30 16:44:43 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Carlos Soler parte per il PSG. Ilnon ha esitato ad accettare l’offerta del campione di Francia 18 milioni più tre di variabilicome rivelato Fabrizio Romano, e il giocatore lascia il club dove è cresciuto firmando un contratto quinquennale. Ilsapeva da più di una settimana, lo ha pubblicato MARCA il 26 agosto, che la squadra francese era alla ricerca di una delle sue stelle. Alla fine l’, a discapito dell’ufficialità, è statoe Soler piace Gonalo Guedes, Lascia il club a due giorni dalla fine della finestra di mercato estiva. Il giocatore ha terminato il contratto la prossima stagione e dopo otto mesi senza ricevere notizie dal club per aumentare l’offerta di rinnovo,Ieri ha avuto un incontro ...

ArenaSportiva1 : ?? #Soler al #PSG per 18mln+3 di bonus, here we go. Accordo raggiunto con il #Valencia, lo spagnolo firmerà un quinq… - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? Il PSG è vicinissimo a Carlos Soler! ?? Nelle casse del Valencia potrebbero andare 17/18 milioni di eur… - Bertolca10 : Ufficiale l'arrivo di Edinson #Cavani in Liga. Fatta con il Valencia di Gattuso. Accordo fino al 2024. #Calciomercato - MilanWorldForum : Cavani al Valencia. E' fatta. Le news QUI -) - AndreaBarbu7i : @G_Cobianchi 2018/19 (aveva già l’accordo col Valencia per giugno) -