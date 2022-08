US Open 2022, clamorose eliminazioni per Tsitsipas e Fritz. Convincono Berrettini e Medvedev (Di martedì 30 agosto 2022) Si apre subito con il botto lo US Open 2022 nel tabellone maschile. A realizzare l’incredibile sorpresa di giornata è il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros, che ha messo fine al torneo di Stefanos Tsitsipas. Una caduta pesantissima quella del numero cinque del mondo, che ha ceduto in quattro set al sudamericano con il punteggio di 6-0 6-1 3-6 7-5. Non è l’unica eliminazione eccellente della giornata, visto che anche Taylor Fritz, decima testa di serie, ha già detto addio a New York, perdendo il derby americano contro il connazionale Brandon Holt, numero 303 della classifica mondiale, che si è imposto per 6-7 7-6 6-3 6-4. L’uscita di scena di Tsitsipas apre certamente uno spiraglio nel tabellone e questo corridoio verso i quarti di finale deve assolutamente sfruttarlo Matteo ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Si apre subito con il botto lo USnel tabellone maschile. A realizzare l’incredibile sorpresa di giornata è il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros, che ha messo fine al torneo di Stefanos. Una caduta pesantissima quella del numero cinque del mondo, che ha ceduto in quattro set al sudamericano con il punteggio di 6-0 6-1 3-6 7-5. Non è l’unica eliminazione eccellente della giornata, visto che anche Taylor, decima testa di serie, ha già detto addio a New York, perdendo il derby americano contro il connazionale Brandon Holt, numero 303 della classifica mondiale, che si è imposto per 6-7 7-6 6-3 6-4. L’uscita di scena diapre certamente uno spiraglio nel tabellone e questo corridoio verso i quarti di finale deve assolutamente sfruttarlo Matteo ...

