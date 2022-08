Una falsa lettera di Sistema Ambiente - Cronaca - lanazione.it

berlusconi : La sinistra ci ha messo in questa condizione gravissima con la sua politica dei no. Una falsa idea di ambiente ha p… - disinformatico : CORREZIONE: Sono cascato alla grande nella trappola dell'account parodia di @repubblica e ho postato questo tweet,… - Lucio41338312 : #baghdad l'ennesimo fallimento della falsa esportazione di democrazia americana, anche perche bisogna conoscere una… - Nazione_Lucca : Una falsa lettera di Sistema Ambiente - Laura51478782 : RT @RobbyDreamer: hanno volutamente distorto le parole di una recente intervista di Kissinger facendo credere che fossimo vicini ad uno sce… -

LA NAZIONE

È l'ipotesi di chi dice di essere il figlio di un noto politico oppure di essere egli stessopersona particolarmente importante (un cantante, un artista, ecc.); attribuendosiidentità , ...lettera di Sistema Ambiente - Cronaca - lanazione.it. E'stata ricevuta da alcuni cittadini ma non è ... Una falsa lettera di Sistema Ambiente Aspi e la gemella Spea mettono sul piatto la cifra per uscire anche da questo processo dopo quello per il crollo del Morandi. La Procura ha dato parere ...E’ stato una guida non solo per la chiesa ma anche per i laici. Nigro: "Era sensibile al dolore delle persone". Domani i funerali in cattedrale ...