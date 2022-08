“Un forte attacco di rabbia può provocare danni al feto?” (Di martedì 30 agosto 2022) Gentile dottore, sono una donna di 40 anni alla settima settimana di gravidanza ottenuta grazie ad una ICSI. Le scrivo perché sono preoccupata per uno scatto di ira che ho avuto ieri e che è durato per molto tempo, per circa un’ora e mezza. Ho gridato tantissimo e mi sono arrabbiata moltissimo con mio marito, il quale in realtà non aveva grandi colpe. Non so bene cosa mi sia successo, ma ho perso il controllo senza proprio accorgermene. Sono molto preoccupata in generale per la mia età e per il fatto di aver concepito un figlio grazie alla ICSI. Siccome ho sofferto molto per tutta la serata per il mio comportamento e ad un certo punto ho sentito che non respiravo bene e che il mio cuore batteva all’impazzata, volevo chiederLe per favore se il mio comportamento aggressivo durato per circa un’ora o più seguito da una grande tristezza e da sensi di colpa fino al giorno ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 30 agosto 2022) Gentile dottore, sono una donna di 40 anni alla settima settimana di gravidanza ottenuta grazie ad una ICSI. Le scrivo perché sono preoccupata per uno scatto di ira che ho avuto ieri e che è durato per molto tempo, per circa un’ora e mezza. Ho gridato tantissimo e mi sono arta moltissimo con mio marito, il quale in realtà non aveva grandi colpe. Non so bene cosa mi sia successo, ma ho perso il controllo senza proprio accorgermene. Sono molto preoccupata in generale per la mia età e per il fatto di aver concepito un figlio grazie alla ICSI. Siccome ho sofferto molto per tutta la serata per il mio comportamento e ad un certo punto ho sentito che non respiravo bene e che il mio cuore batteva all’impazzata, volevo chiederLe per favore se il mio comportamento aggressivo durato per circa un’ora o più seguito da una grande tristezza e da sensi di colpa fino al giorno ...

