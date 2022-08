Scacco a Gazprom? La Bulgaria raddoppia (via Grecia) (Di martedì 30 agosto 2022) Sofia punta a duplicare la sua capacità tramite un nuovo impianto di gas naturale liquefatto (Gnl) da costruire ad Alexandroupolis, in Grecia: fino a 1 miliardo di metri cubi (bcm) di gas naturale all’anno entro il 2023 potranno essere usati per il fabbisogno bulgaro. In questo modo il paese si garantirà una fornitura diversificata e stabile di gas naturale. In sostanza, mentre Mosca gioca sul ricatto dei tubi chiusi, la rete euroatlantica continua a trovare soluzioni di approvvigionamento. Qui Balcani La peculiarità del costone balcanico è data anche dal doppio filone geopolitico che lì si distende: le policies di allargamento dell’Ue a est e i riverberi del dossier energetico in una macro area interessata dalle mire dei super players, che già in occasione della vax-diplomacy durante il Covid si erano manifestate apertamente. Sul gas si gioca ora la partita decisiva: ... Leggi su formiche (Di martedì 30 agosto 2022) Sofia punta a duplicare la sua capacità tramite un nuovo impianto di gas naturale liquefatto (Gnl) da costruire ad Alexandroupolis, in: fino a 1 miliardo di metri cubi (bcm) di gas naturale all’anno entro il 2023 potranno essere usati per il fabbisogno bulgaro. In questo modo il paese si garantirà una fornitura diversificata e stabile di gas naturale. In sostanza, mentre Mosca gioca sul ricatto dei tubi chiusi, la rete euroatlantica continua a trovare soluzioni di approvvigionamento. Qui Balcani La peculiarità del costone balcanico è data anche dal doppio filone geopolitico che lì si distende: le policies di allargamento dell’Ue a est e i riverberi del dossier energetico in una macro area interessata dalle mire dei super players, che già in occasione della vax-diplomacy durante il Covid si erano manifestate apertamente. Sul gas si gioca ora la partita decisiva: ...

