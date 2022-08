Roma-Monza, le formazioni ufficiali: Kumbulla dal 1? (Di martedì 30 agosto 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Roma-Monza, match valevole per la quarta giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Rossi, e dal quarto uomo Dionisi. VAR e AVAR saranno rispettivamente Mazzoleni e Meli. Calcio d’inizio ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Reduci da un pareggio e da una sconfitta, Roma e Monza si sfideranno questa sera alla ricerca di una vittoria per riscattarsi. I giallorossi dopo i successi contro Salernitana e Cremonese, sono usciti dall’Allianz Stadium di Torino racimolando un punto. Una prestazione non all’altezza quella degli uomini di Mourinho, con il tecnico portoghese parso deluso davanti ai microfoni nel post partita per l’atteggiamento dei suoi. ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 30 agosto 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la quarta giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Rossi, e dal quarto uomo Dionisi. VAR e AVAR saranno rispettivamente Mazzoleni e Meli. Calcio d’inizio ore 20:45 allo Stadio Olimpico di. Reduci da un pareggio e da una sconfitta,si sfideranno questa sera alla ricerca di una vittoria per riscattarsi. I giallorossi dopo i successi contro Salernitana e Cremonese, sono usciti dall’Allianz Stadium di Torino racimolando un punto. Una prestazione non all’altezza quella degli uomini di Mourinho, con il tecnico portoghese parso deluso davanti ai microfoni nel post partita per l’atteggiamento dei suoi. ...

