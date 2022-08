Ostia, ‘Mia o di nessun altro’, picchia e minaccia la ex per mesi: arrestato stalker violento (Di martedì 30 agosto 2022) La picchiava, la minacciava e la ossessionava. Una relazione tossica, malsana, che di amore non aveva nulla, neppure la parvenza, perché lui alle carezze e agli abbracci ‘rispondeva’ con la violenza. Con le botte, gli abusi e quei rapporti sessuali forzati. Un incubo vissuto da una donna, che dopo tanto ha trovato il coraggio e ha denunciato quell’escalation di aggressioni, sempre più rabbiose e violente, che avvenivano a Ostia, in quella casa degli orrori. Così il compagno violento, quello che la perseguitava e la massacrava di botte, è stato arrestato la scorsa notte: ora il 38enne italiano dovrà rispondere di danneggiamento, lesioni, stalking e maltrattamenti in famiglia. L’incubo della donna massacrata di botte a Ostia Le scenate di gelosia, le continue botte, gli abusi e quelle minacce che non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 agosto 2022) Lava, lava e la ossessionava. Una relazione tossica, malsana, che di amore non aveva nulla, neppure la parvenza, perché lui alle carezze e agli abbracci ‘rispondeva’ con la violenza. Con le botte, gli abusi e quei rapporti sessuali forzati. Un incubo vissuto da una donna, che dopo tanto ha trovato il coraggio e ha denunciato quell’escalation di aggressioni, sempre più rabbiose e violente, che avvenivano a, in quella casa degli orrori. Così il compagno violento, quello che la perseguitava e la massacrava di botte, è statola scorsa notte: ora il 38enne italiano dovrà rispondere di danneggiamento, lesioni, stalking e maltrattamenti in famiglia. L’incubo della donna massacrata di botte aLe scenate di gelosia, le continue botte, gli abusi e quelle minacce che non ...

CorriereCitta : Ostia, ‘Mia o di nessun altro’, picchia e minaccia la ex per mesi: arrestato stalker violento - too_xedo : In prima istanza mi raccomando radiologia difensiva porco il tutto, spara Jurij spara che così se non è io il culo… - hskeepdrivin : ieri mia zia di ostia è ritornata a casa sua, non ci ho pensato magari andavo con lei e mi facevo portare a sentire lou da fuori - ItDeiDiritti : RT @antondepierro: Ascoltate la #vergogna che denuncio in questo video. La strana informativa dei #Carabinieri che ha favorito gli amici de… - yellowolf_ : ovviamente scherzavo è la mia Sicilia, ma ad Ostia ci sta la barriera corallina se volete ?? -