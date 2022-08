Musetti-Goffin in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Us Open 2022 (Di martedì 30 agosto 2022) Lorenzo Musetti sfiderà David Goffin nel contesto del primo turno degli Us Open 2022, evento Slam sul cemento outdoor a stelle e strisce. Il giovane tennista italiano dovrà vedersela con uno dei più talentuosi interpreti del tennis dell’ultimo decennio, sebbene la stella del belga non stia più brillando come un tempo negli ultimi anni. Goffin è comunque un rivale pericolosissimo, considerando il suo footwork semplicemente eccezionale e la varietà dei colpi nel suo bagaglio tecnico; dal canto suo, in quanto a varietà tecnica, il carrarino Musetti non ha nulla da invidiare al suo opponente e tenterà di sorprenderlo e guadagnarsi un posto al secondo turno del torneo statunitense. L’azzurro sfiderà il tennista fiammingo oggi, martedì 30 agosto, come terzo incontro sul ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Lorenzosfiderà Davidnel contesto del primo turno degli Us, evento Slam sul cemento outdoor a stelle e strisce. Il giovane tennista italiano dovrà vedersela con uno dei più talentuosi interpreti del tennis dell’ultimo decennio, sebbene la stella del belga non stia più brillando come un tempo negli ultimi anni.è comunque un rivale pericolosissimo, considerando il suo footwork semplicemente eccezionale e la varietà dei colpi nel suo bagaglio tecnico; dal canto suo, in quanto a varietà tecnica, il carrarinonon ha nulla da invidiare al suo opponente e tenterà di sorprenderlo e guadagnarsi un posto al secondo turno del torneo statunitense. L’azzurro sfiderà il tennista fiammingo, martedì 30 agosto, come terzo incontro sul ...

